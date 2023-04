Un Fort Chabrol à Vedrin dans la nuit de lundi à mardi, un homme a aspergé d’essence ses proches

Un Fort Chabrol s’est produit dans la nuit de lundi à mardi au nº29 de la rue Elie Puissant à Vedrin (Namur), rapporte le journal l’Avenir.

Le GIS de la police de Namur et le DSU de la police fédérale se sont rendus à cette adresse vers minuit. Un homme retenait plusieurs de ses proches (sa compagne, la fille de celle-ci et le petit copain de cette dernière) et les avait aspergés d’essence, ainsi que sa maison.