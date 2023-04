Nouveau rebondissement dans le dossier du pont Marchant à Anderlecht: le pont doit être ouvert à tous les modes de transport

Le pont Marchant restera actuellement fermé à la circulation automobile et pourra rester un lieu de rencontre et un pont pour les modes actifs. Il devra néanmoins ouvrir pour les transports publics et les services d’urgence. Son aménagement devra être conçu de manière évolutive pour qu’il puisse répondre à tout besoin de mobilité futur. Si cela est jugé nécessaire et décidé par Bruxelles Mobilité avec la commune d’Anderlecht, le pont Marchant pourra ouvrir à la circulation automobile locale.

Le pont Marchant avait fermé à la circulation automobile en 2014 parce qu’il était devenu trop instable pour permettre une circulation intense.