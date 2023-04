Lancement de la deuxième campagne «Ensemble vers un nouveau souffle» pour lutter contre le tabac

Face à ces chiffres, la campagne « Ensemble vers un nouveau souffle », qui s’inscrit dans le Plan Wallon Sans Tabac, vise à démystifier l’arrêt du tabac en sensibilisant la population et en soutenant les fumeurs dans un processus de changement.

La Wallonie compte actuellement 22 % de fumeurs dont 18,8 % de fumeurs quotidiens. Deux fumeurs sur trois ont toutefois l’intention d’arrêter de fumer et un fumeur sur cinq veut essayer dans les 6 mois.

Elle s’appuie notamment sur une mobilisation des professionnels de la santé et du social, en leur offrant l’opportunité de renforcer leurs connaissances et leurs compétences autour du tabagisme par différents modules de formation (webinaires de tabacologie).

Des ressources et des activités sont également proposées aux fumeurs et à leur entourage : site internet, brochures d’information, stands de sensibilisation, conférences, ramassages de mégots, jeux/animations, distribution de kits de sensibilisation ou encore activités bien-être et ludiques.