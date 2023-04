Adele prend le volant à la place de James Corden pour la dernière du «Carpool Karaoke» dans «The Late Late Show» (vidéo)

Après huit ans de bons et loyaux services, James Corden met un frein à ses activités de taximan des stars.

Diffusée sur la chaîne américaine CBS, son émission « The Late Late Show » s’arrête. Avec elle, sa séquence « Carpool Karaoke », dans laquelle l’animateur passe un moment privilégié (et musical) en compagnie d’un artiste, au volant de son 4x4. Un concept devenu viral sur YouTube, notamment grâce au passage d’Adele, qui reste le plus regardé de l’histoire avec 261 millions de vues.