Le café bruxellois Monk contraint de fermer ses portes: «Je suis extrêmement déçu»

«Je suis extrêmement déçu. Du jour au lendemain, 27 personnes perdent leur emploi alors que Monk est une entreprise florissante et en bonne santé financière. Les contrats de brasserie étranglent les opérateurs horeca, sont dépourvus de base juridique et doivent urgemment être recalibrés selon la législation commerciale en vigueur», clame le patron, cité dans un communiqué.

Une situation tendue

L’homme est assez remonté contre ces contrats qui laissent souvent un gérant à la merci du groupe brassicole détenant l’établissement. Malgré certains assouplissements annoncés ces dernières années et la mise sur pied d’une Commission de conciliation destinée à régler les éventuels litiges autour des contrats d’approvisionnement en boissons, le climat semble encore tendu. «Les contrats abusifs qui lient les brasseurs et les négociants d’une part, et les exploitants d’établissements horeca de l’autre, et qui incluent l’obligation d’achat de boissons auprès du propriétaire des lieux, se situent dans une zone juridique grise», poursuit M. Jans qui collabore avec l’association Libertap pour combattre les situations abusives.