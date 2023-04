Les métiersde sécurité s’invitent en secondaire à Andenne

Les navetteurs andennais les remarquent : veste rouge, chemise blanche et pantalon noir, les élèves de la 7ème année en technique de qualification de l’ESPA, l’École secondaire provinciale d’Andenne seront plus nombreux. En effet, depuis septembre 2022, l’établissement organise une 4e année dans cette option de préparation aux métiers de la sécurité. En août prochain s’ouvrira une première 5ème puis une 6ème pour clôturer le cycle de formation.

Les métiers de la sécurité engagent régulièrement. Mais les heureux élus doivent réussir des procédures de recrutement strictes avant de se former. Depuis 2009, des écoles-pilotes choisies par la Fédération Wallonie-Bruxelles ont ouvert une 7ème année de préparation à ces métiers de la sécurité. Aujourd’hui, il s’agit d’une véritable filière de formation en technique de qualification qui s’ouvre dès la 4ème année. L’École provinciale secondaire d’Andenne s’est lancée dans l’aventure.

« Au sein de l’enseignement provincial, nous avons réuni tous les ingrédients nous permettant de proposer une véritable filière de formation depuis la 4ème année jusqu’au récent bachelier en gestion de crise », explique Christine Danielewski, coordinatrice de la section. En effet, rappelons la présence, au sein de l’administration provinciale d’une Académie de Police et des Écoles de Sécurité civile.

Au sein de la section de technique de qualification, les formateurs viennent de la Défense nationale, des Académies provinciales de Police, des Écoles provinciales de Sécurité civile, du Centre de Formation des Agents pénitentiaires et du secteur des agences de gardiennage privées. Il existe des ponts entre cette nouvelle formation scolaire et le parcours de sélection des professionnels. Ainsi, on citera, entre autres, le fait que les élèves ayant tout réussi décrocheront 3 des 11 modules qu’un candidat sapeur-pompier doit réussir.