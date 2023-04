Le Directeur Général de Waimes face aux Entrepreneurs

Une trentaine de personnes s’était rassemblées jeudi passé en soirée à Outrewarche pour rencontrer Raphaël Grégoire, le nouveau Directeur Général (anciennement appelé Secrétaire Communal). Né à Haïti il y a trente-huit ans, celui qui dirige aujourd’hui l’Administration de Waimes a été adopté à deux ans, avec son frère jumeau, par une famille d’enseignants. Il évoque son enfance à Engis dans une famille nombreuse : une fratrie de dix, composée de six adoptés et des quatre enfants du couple. Il décrit avec émotion cette enfance riche et intégrative. Après des études de communication et une maîtrise en gestion, il travaille d’abord chez un opérateur téléphonique. À la recherche d’un travail plus en phase avec ses aspirations, il dirige pendant deux ans le CPAS d’Aubel. Il répond à l’offre d’emploi de Waimes, à la recherche d’un successeur pour le Directeur qui prend sa pension.

Raphaël Grégoire dirige l’administration de la commune depuis le 1er novembre 2022 et déménagera prochainement avec sa famille (une épouse, un garçon de trois ans) à Parfondruy.

Il se décrit comme un généraliste, un chef d’orchestre chargé d’assurer un fonctionnement aussi harmonieux que possible d’une équipe de 70 agents communaux et de collaborer avec les élus.

Il accompagne notamment les mandataires politiques en leur facilitant le fonctionnement, et en validant la légalité des actions prévues par le Collège. Avec lui devant le public, Jonathan Denemerange, le (jeune) Directeur Financier. Après une maîtrise en économie des organisations publiques, et deux ans de recherches, il a été Directeur Financier du CPAS d’Erezee avant de rejoindre ses Fagnes natives. Sa mission est le contrôle interne, la gestion des paiements, le respect de l’orthodoxie budgétaire. On sent que la collaboration entre les deux hommes est bonne. Lorsque l’un prend la suite de l’autre, pour répondre aux questions posées par le public, ils se complètent avec fluidité. De l’avis général, une rencontre très intéressante. Un conseiller communal : « j’en ai plus appris en une heure sur certains détails du fonctionnement communal qu’en 40 ans d’engagement politique ». Vu l’intérêt des informations partagées par les intervenants, J’Aime Entreprendre pense déjà à organiser d’autres rencontres du même type. De leur côté, les deux Directeurs, ravis de la rencontre, sont prenants. J’Aime Entreprendre ? un groupement d’entrepreneurs régionaux, qui a pour objectif d’inspirer et de connecter entre eux ceux qui entreprennent. J.E. propose régulièrement des formations, concrètes et compactes afin de permettre aux indépendants de se mettre à jour par rapport de l’évolution constante des technologies. Fin mars, une formation d’une journée a permis aux participants d’apprendre à (se) vendre sur LinkedIn. Prochainement, on parlera de ChatGPT. Intéressé ? www.jaime-entreprendre.be