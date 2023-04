«L’abandon, moi je dis non!» à Gouvy

C’est le thème choisi par les 17 enfants du conseil communal des enfants de Gouvy (des élèves en 5ème et 6ème année primaire choisis pour la plupart par leurs copains de classe). Il s’agit d’une action de sensibilisation à la maltraitance animale et plus spécifiquement à l’abandon.

Cette campagne de sensibilisation se déroulera du mercredi 26 avril au lundi 1er mai 2023 à l’administration communale et dans le parc en face de cette dernière. Les enfants sont encadrés par quelques adultes dont Laura Gresse, cheffe du plan de cohésion sociale, Morgane Coomans, coordinatrice ATL (pour Accueil Temps Libre) et Marine Winand échevine en charge de la jeunesse. L’Espace Public Numérique a également apporté sa contribution pour la réalisation des capsules vidéo qui ont permis aux jeunes de s’exprimer sur la thématique qu’ils avaient retenues.