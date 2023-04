Les habitants de ce village vivent un véritable enfer et doivent vivre les fenêtres fermées: «Une odeur infecte, ça pue comme si quelqu’un était allé aux toilettes» (photo)

Les habitants du petit village de Cark, situé dans le nord-ouest de l’Angleterre, vivent un véritable enfer depuis de nombreuses années. Une odeur nauséabonde se propage de la rivière Eea.

« C’est une odeur infecte, ça sent les égouts. Ça pue, comme si quelqu’un était allé aux toilettes dans la rivière », témoigne une dame de 60 ans interrogée par The Sun. Elle affirme qu’elle et ses voisins sont obligés de garder leurs fenêtres fermées toute l’année pour ne pas être dérangés.