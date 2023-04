Expo photo argentique: «Nage libre» à Gouvy

L’une du psychiatre et philosophe Viktor Frankl qui évoque la liberté et l’autre de l’écrivain et poète Philippe Jaccottet qui traite de l’importance de la démarche poétique dans notre rapport au monde.

Traditionnellement visible dans l’espace de la « S » Grand Atelier à Rencheux (Vielsalm), l’exposition gratuite qui se tiendra du 29 avril au 14 mai est cette année délocalisée au Château de Gouvy, rue d’Houffalize 12, 6670 Gouvy. Le vernissage aura lieu le vendredi 28 avril à 19h, mais les locaux seront accessibles tous les mardis et jeudis de 14 à 17h et les samedis et dimanches de 14 à 18h. Les artistes assureront une permanence lors de ces ouvertures sauf le mardi 02 et le jeudi 11 mai où vous pourrez dialoguer avec Dorina Muntean, responsable du Centre Culturel de Gouvy.