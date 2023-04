Jogging : et que vive le challenge de la Salm !

Départs à 19h45 pour les 6 et 11 km ; en outre, à Vielsalm, Salmchâteau et Grand-Halleux une course de 1500 m sera proposée aux enfants de moins de 10 ans.

Un retour est également à mentionner : celui du challenge entreprise qui récompensera les représentations les plus nombreuses et les plus performantes. Des prix, il y en aura aussi pour les vainqueurs filles et garçons des différentes épreuves ainsi que pour les lauréats des « podiums insolites ». Comme chaque année un T-shirt sera offert à tous ceux qui participent à minimum 5 manches du challenge.