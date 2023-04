Le Théâtre par et pour la région à Trois-Ponts

Les samedi 13 mai à 20h00 et dimanche 14 mai à 19h00, la Troupe « Trois Coups sous les Ponts » vous propose la représentation exclusive de « La Chambre Mandarine » au Centre Culturel de Trois-Ponts. Entrée à 15 euros, prévente à 12 euros chez Winandy Trois-Ponts et au CP Shop de Basse-Bodeux. Infos au 0479 30 10 44 (Véronique).

La Troupe de « Trois Coups sous les Ponts » est une troupe composée de Monsieur et Madame tout le monde, pas si amateurs, de la région de Trois-Ponts. Si vous vous demandez pourquoi ce nom ou qui sont ces gens, passionnés et passionnants, allez voir cette pièce de théâtre et posez-leur la question. Elle est mise en scène par un professionnel aguerri : Monsieur Rodriguez. Elles et ils sont particulièrement motivés et investis dans cette organisation qui fait du bien, donne le sourire… et soif. Créée en septembre 2015, cette joyeuse troupe a eu directement pour objectif de mettre leur passion pour le théâtre au service de la promotion de la culture auprès des jeunes et des habitants de la région. Le premier spectacle offert était « Lili et les déménageurs » organisé en collaboration avec le Comité Culturel de Trois-Ponts. Les collaborations se sont intensifiées avec l’Espace Culturel et ont permis d’intégrer et soutenir le milieu scolaire. C’est ainsi que les élèves des 5ième et 6ième années des écoles de la commune ont pu visiter le Théâtre de Liège et un autre théâtre à Seraing. Ils ont assisté à une répétition, ont pu échanger avec les comédiens et donner leur avis sur le spectacle proposé. Quelques mois plus tard, le résultat final ainsi enrichi a été présenté lors d’une représentation exclusive. Une expérience que les participants ne sont pas près d’oublier. Les années suivantes, un soutien financier a été apporté pour offrir les spectacles aux enfants dans le cadre de la St Nicolas. Les pièces que cette troupe de « Trois Cups sous les Ponts » décide d’interpréter se veulent variées dans le choix des styles mais toujours avec l’objectif de distraire et parfois faire découvrir un autre type de théâtre que le vaudeville. En plus des rencontres entre ces acteurs et actrices dans l’âme, le metteur en scène J. Rodriguez les accompagne et les coache une fois par mois. Cette année, la troupe interprètera « La Chambre Mandarine » de R. Thomas. Il s’agit d’une pièce en 2 actes et six tableaux : « L’action se passe dans le petit hôtel St Joseph, près du square des Batignolles, à Paris. Mais l’hôtel St Joseph n’est pas un hôtel comme les autres : Violette, Ananas, Papillon… chaque chambre a été repeinte d’une couleur différente. L’auteur, Robert Thomas, a choisi de concentrer son attention sur la chambre 28, dite, La Chambre Mandarine. Et elle en voit, La Chambre Mandarine, de toutes les couleurs ! Elle voit surtout défiler les clients, des personnages attachants et d’autres complètement dingues. Un ballet tourbillonnant de tranches de vie que seule une chambre d’hôtel peut connaître. Ah ! Si elle pouvait parler ! Elle a de la mémoire, la Chambre Mandarine ! » Comédie burlesque, comédie policière, dont il a renouvelé le genre en France dans les années 70, drame, vaudeville… Robert Thomas puise dans tous les registres du boulevard. Comédie à suspense, d’un style gai et rapide, aux nombreux coups de théâtre et renversements de situation, La Chambre Mandarine n’a d’autre prétention que de divertir ses spectateurs. « La mandarine c’est comme la vie, c’est plein de pépins ». À méditer ! Quand la culture mêle éducation et coopération, plaisir et authenticité, cela promet forcément de bons moments et de sacrées soirées. #localetdebongout.