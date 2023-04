« Les Nageuses », la projection du tragique parcours des réfugiés syriens à Vielsalm

Le film sera projeté à l’initiative de l’asbl Living Together, en collaboration avec le projet ILI du CPAS de Vielsalm, le Centre FEDASIL de Bovigny et l’asbl Crilux (Centre Régional d’Intégration de la Province de Luxembourg).

L’histoire vraie de deux sœurs syriennes qui ont fui la violence et leur pays dévasté par la guerre. Entraînées à la natation durant leur enfance par leur père, elles nagent pendant des heures dans les mers agitées de la Méditerrannée pour rejoindre la Grèce en tant que demandeuses d’asile avant de prendre leurs vies en main et atteindre la sécurité.

Basée à Vielsalm, l’asbl Living Together oriente et soutient toute personne qui le demande dans son parcours d’intégration.

« La mission globale de notre association est d’accompagner les personnes déplacées dans leur parcours d’exil et d’intégration afin de favoriser le « vivre-ensemble » ainsi que les soutenir dans leur cheminement vers l’autonomie pour trouver leur place dans notre société. Nous faisons un accompagnement administratif et logistique : des permanences ont lieu chaque semaine à la Maison du Parc de Vielsalm. Cela va de l’aide dans leur dossier de procédure d’asile à la recherche de logement, à leur démarche socio-professionnelle et d’intégration, à l’inscription des enfants dans une école, à la guidance vers le service local adapté à leur demande, à une écoute bienveillante de leur ressenti et stress face à certaines situations leur étant inconnue. Ma collaboratrice, Hanan, étant polyglotte et parlant l’Arabe, cela permet une communication fluide avec nos bénéficiaires. »

L’asbl propose également des activités socio-culturelles telles que des tables de conversation organisées chaque semaine par Hanan Moon, qui permettent aux bénéficiaires d’apprendre la langue française, la culture européenne ainsi que la culture de la région. « Il est important de leur laisser également un espace pour partager leur culture, dans le respect. »

L’asbl Living Together souhaite être le point de référence qui permet aux personnes déplacées de s’orienter plus facilement dans leur parcours d’intégration pour éviter qu’elles ne se retrouvent confrontées à des situations d’incompréhension culturelles ou sociales, qui sont souvent sources de frustration.

« La plupart des bénéficiaires actuels sont originaires de Syrie, d’Erythrée, d’Afghanistan et de Palestine. », poursuit Julie Pierre.

« Depuis octobre 2022, nous avons projeté trois films. Ce sera ici le second consacré à la Syrie. L’idée de départ était l’Erythrée mais le pays est complètement fermé vers l’extérieur, de telle sorte qu’il est impossible de trouver un film à projeter. »

La majorité de nos bénéficiaires syriens ont entre 18 et 25 ans. « Ce sont des « enfants de la guerre », qui dure depuis 11 ans en Syrie. Lorsque ces enfants ont survécu à la mort, à la faim, ils ont été déplacés, déscolarisés, jetés sur les routes d’un exil plein de dangers, la tête remplie d’images terrifiantes qu’ils ont vues, vécues. En grandissant et devenant majeurs, ils doivent fuir non seulement la guerre mais également l’extrémisme qui cherche à recruter. »

La fuite et le parcours d’exil décrits dans le film, les bénéficiaires l’ont connus. « Géographiquement, ils arrivent par la route migratoire de la Méditerranée ou par les Balkans. Jamais en voyage sécurisé, toujours à pied, avec des passeurs peu scrupuleux ou en bateau de fortune la peur au ventre. »