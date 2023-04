Un élève de l’Enfant-Jésus à Nivelles interpellé pour possession d’un pistolet d’alarme

Une situation peu évidente à gérer lors d’un exercice provincial qui condense une importante partie des effectifs : « On a doublé les équipes, il y a toujours les équipes habituelles sur l’ensemble du territoire provincial qui œuvrent », explique-t-il à La Capitale. « On a eu une succession d’incidents réels ce matin qui ont nécessité les services de secours mais on avait prévu des effectifs importants pour couvrir cet exercice. »