«Charles III, le nouveau roi»: la RTBF se met à l’heure anglaise

Le compte à rebours est enclenché ! Plus que huit fois dormir avant le couronnement de Charles III. Et autant dire que, même si vous êtes allergique à la monarchie anglaise, vous aurez du mal à y échapper. Toutes les chaînes vont multiplier ces prochains jours (quand ça n’a pas déjà eu lieu avant) les programmes consacrés au nouveau souverain britannique. Du côté de la RTBF, on a carrément décidé de faire une semaine anglaise, qui monopolisera toutes les antennes du service public !

Le coup d’envoi est donné ce 28 avril, sur la Une, avec tout d’abord, à 20h20, un numéro de « Gotha », de Patrick Weber, consacré à l’événement, où il répondra à toutes les questions qu’on peut se poser : qui, quoi, quand, où, comment… et quelle couronne portera le roi. Ensuite, à 20h50, place au documentaire « Charles III, le nouveau roi », qui reviendra sur les moments importants de la vie du nouveau maître de Buckingham Palace, depuis son enfance solitaire et sa passion pour le sport jusqu’à son mariage raté avec Diana et sa longue réhabilitation auprès des Anglais. Un portrait qui éclaire la personnalité du monarque, resté septante-quatre ans dans l’ombre de sa mère. La soirée se poursuivra, à 21h45, avec la rediffusion du film « La dame de fer », dans lequel Meryl Streep campe Margaret Thatcher, avant de s’achever avec un documentaire sur Winston Churchill, à travers le parcours de son épouse.