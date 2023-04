«Au bord du gouffre», les 19 CPAS bruxellois en grève: 200 personnes manifestent mais aucune avancée majeure

Si le mouvement a débuté à Bruxelles en octobre, le personnel des CPAS des autres régions, dont certains ont participé à la manifestation, va s’engager aussi dans les prochaines actions. «Nous traversons les mêmes problèmes qu’à Bruxelles, les burn-out s’enchainent et les collègues en arrêt ne sont pas remplacés», souligne une assistance sociale de Saint-Ghislain. «Travailler avec les CPAS des trois régions va nous permettre de gagner en visibilité et davantage peser sur les discussions au fédéral et dans les régions», a précisé Maxime Nys, de la CGSP.

«Les CPAS sont vus comme un coût et non comme un service à la population», a déploré Mathieu Verhaegen, de la CGSP, à la sortie de la réunion.

Les manifestants ont ensuite porté ces revendications au cabinet de la ministre de l’Intégration Sociale, Karine Lalieux. Après plus d’une heure de discussions, c’est la mine déconfite que les représentants syndicaux sont sortis de la réunion, avec «rien pour les employés des CPAS», a annoncé d’emblée Sophie Faut du SLFP. Le dernier ajustement budgétaire du gouvernement fédéral ne prévoit pas de refinancement des services publics locaux. Et le sujet «n’est pas une priorité» pour l’exécutif.

À l’issue de la rencontre avec le président de la fédération des CPAS bruxellois, Khalid Zian, le secrétaire régional de la CSC Services publics, Benoit Lambotte, s’est dit mitigé. «En termes de financement et d’engagement, la réponse est négative.» Syndicats et autorités se sont toutefois mis d’accord sur la création en mai d’un nouveau groupe de travail, dont l’objectif sera de chiffrer les besoins du personnel tels que repris dans le mémorandum des syndicats.

«On est débordé. Il y a deux accueillantes pour une centaine de demandeurs qui, avec plus de trois heures d’attente, deviennent frustrés et parfois violents», a expliqué un assistant social de la commune de Forest.

Les présidents plaident pour un financement juste et pérenne

La Fédération des CPAS bruxellois en a appelé mardi au gouvernement fédéral et à la Région bruxelloise pour un refinancement structurel destiné à garantir l’avenir des services publics locaux d’action sociale et de leurs équipes, a déclaré le président de cette Fédération, Khalid Zian (PS), à l’issue d’une rencontre avec une délégation du front commun syndical.

Selon M. Zian, il en va du maintien d’un service de qualité en faveur des plus modestes, et de la population bruxelloise qui fait de plus en plus appel à eux.

Le personnel des 19 CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale a interrompu le travail mardi pour protester contre la surcharge de travail liée aux crises successives.

A l’issue de la rencontre avec les représentants syndicaux, Khalid Zian a dit partager les préoccupations des organisations syndicales.

Des conditions de travail qui se dégradent

«La Fédération des CPAS bruxellois partage le constat d’une dégradation des conditions de travail des agents des CPAS, toujours plus sollicités pour accompagner les plus modestes affectés par les crises successives», a commenté le président de la Fédération des CPAS bruxellois.

Selon celui-ci, les CPAS ont reçu des moyens pour octroyer des aides et, dans certains cas seulement, pour recruter du personnel. «Ces subventions ponctuelles ne permettent pas de sécuriser l’emploi. Par ailleurs, nombre de travailleurs sociaux sont épuisés et tentés de jeter l’éponge, malgré leur dévouement, face à la pression et au manque de perspectives d’amélioration de la situation».

Pour M. Zian, la fonction publique locale en Région bruxelloise est le parent pauvre des agents de l’État au sens large. Les CPAS peinent à recruter des travailleurs sociaux.

Les CPAS bruxellois sont également demandeurs d’une réflexion avec le Fédéral et la Région sur les mesures potentielles à prendre dans l’organisation du travail social pour alléger leur charge.