«Et Dieu créa Barbie»: la poupée Mattel aux 29 cm de gloire

Depuis 1958, on sait que la taille ne compte pas, en tout cas dans le succès d’un personnage. Cette année-là étaient créés les Schtroumpfs. Et si vous doutez encore, quelques mois plus tard, c’était Barbie, 29 cm de plastique, qui débarquait dans les magasins de jouets.

Soixante-quatre ans plus tard, après avoir été promise à une fin prochaine de nombreuses fois, la poupée de Mattel a chaque fois réussi à s’adapter aux changements de la société.