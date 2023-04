«Stevie Wonder – Soul Genius»: c’était déjà une star à 11 ans

À côté de Michael Jackson, il était l’autre enfant prodige de la Motown ! À seulement 11 ans, Stevie Wonder (qui s’appelait alors Little Stevie Wonder) signe déjà son premier contrat avec la mythique maison de disques. Né dans le Michigan en 1950, troisième d’une famille de six enfants, il va très vite émerger comme l’un des plus grands talents de la soul.

Né prématuré, il est devenu aveugle peu après sa naissance, à la suite d’une rétinopathie, une maladie de la rétine. Il a eu trois grandes périodes : enfant-star dans les années 60, puis les seventies avec une flopée de classiques (« You are the sunshine of my life », « Isn’t She Lovely »…) et enfin les eighties, sa phase la plus commerciale, avec « I just called to say I love you » ou son duo avec McCartney sur « Ebony and Ivory ».