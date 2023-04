Les pays de l’Union Européenne approuvent le paquet climat, la Belgique doit s’abstenir trois fois

Lors du vote sur ce paquet climatique « Fit for 55 », la Belgique a dû s’abstenir trois fois sur cinq. Comme on le sait, la Belgique est divisée en interne sur la politique climatique européenne. C’est notamment la ministre flamande de l’environnement, Zuhal Demir (N-VA), qui a vivement critiqué la semaine dernière le paquet sur les coûts. Et lorsque la Flandre, la Wallonie et Bruxelles ne sont pas sur la même longueur d’onde, la Belgique ne peut que s’abstenir lors des votes aux conseils des ministres européens.

Il en va de même aujourd’hui/mardi. La Belgique a choisi de s’abstenir dans trois dossiers. Le premier concerne la réforme du système d’échange de quotas d’émission (ETS), la suppression progressive des quotas gratuits pour les entreprises et la création d’un marché parallèle pour les émissions du secteur des transports et du chauffage des bâtiments. La Hongrie et la Pologne ont voté contre, la Belgique s’est abstenue ainsi que la Bulgarie.

La création d’un fonds social pour le climat afin d’atténuer l’impact de l’ensemble du paquet climat sur les plus vulnérables n’a pas non plus reçu le soutien de la Belgique. Notre pays s’est abstenu avec la Pologne, le seul vote contre est venu de la Finlande. Enfin, la Belgique a également dû s’abstenir lors du vote sur l’introduction d’une taxe carbone. Elle s’est à nouveau retrouvée en compagnie de la Bulgarie, tandis que la Pologne a voté contre.

La Belgique a approuvé l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre du secteur maritime dans le SCEQE et la révision du SCEQE pour l’aviation.