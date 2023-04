La tache de naissance du petit James, 19 mois, s’est transformée en tumeur géante: «Il ressemblait à une tortue et ne pouvait plus se coucher sur le dos»

Kaitlyn McCallum et son mari Tim ont traversé une période longue et stressante à la naissance de leur fils James, en septembre 2021. Leur bébé est né avec une tache sur le dos et les parents pensaient au départ qu’il s’agissait d’une tache de naissance… jusqu’à ce que celle-ci se transforme en une tumeur géante.

Inquiets, Kaitlyn et Tim ont consulté plusieurs médecins : « James ressemblait à une tortue. Mais les médecins ne savaient pas ce que ça pouvait être », racontent-ils. Après deux mois de consultations chez différents spécialistes, il s’est avéré que James souffrait d’une affection cutanée rare, un nævus mélanocytaire congénital. Il s’agit d’une lésion cutanée pigmentée constituée de mélanocytes et à haut risque de transformation maligne.

James, qui a maintenant 19 mois, a déjà subi plusieurs interventions chirurgicales. La première consistait à enlever la tumeur : « Avant l’opération, il ne pouvait pas dormir sur le dos parce qu’il était trop gros. Maintenant, il a plus de mobilité et peut s’allonger sur le dos », raconte la maman.

En août 2023, l’enfant devrait subir sa dernière opération : « J’espère qu’il sera complètement guéri », ajoute Kaitlyn.