La 3e édition du budget participatif est lancée à Mons: il est temps de proposer vos idées

Mons lance sa 3e édition du budget participatif. Le principe reste le même : « confier à la population une partie du budget communal afin qu’ils l’emploient à la réalisation de projets imaginés, portés et réalisés par eux dans le but d’améliorer le cadre de vie dans leurs quartiers » souligne la Ville de Mons. Un budget de 200.000€ est une nouvelle fois mis à disposition.

« Pour cette édition, nous souhaitions donner un nom à notre budget participatif », explique Charlotte De Jaer, échevine en charge de la participation citoyenne. « Je Bouge pour ma Ville, parce que nous voulions que ce projet soit le plus inclusif possible, que tous les Montois comprennent qu’il s’adresse à eux et qu’ils peuvent s’en emparer. »