Le dangereux fugitif Mohamed Ben Brahim recherché par la police interpellé à Saint-Gilles

Depuis le vendredi 21 avril 2023, le parquet de Bruxelles et la police recherchaient activement le fugitif Mohamed Ben Brahim et avaient pour ce faire lancé un avis de recherche à son encontre tout en ajoutant l’individu à la liste des Belgium’s Most Wanted.

Pour rappel, Mohamed Ben Brahim est surveillé par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles pour exploitation sexuelle, séquestration et viol ; il s’agit d’un interné qui est considéré comme dangereux.

« Dès le début de l’enquête, une coopération optimale s’est instaurée entre le FAST et la zone de police Bruxelles Midi. Avec le soutien du ministère public et du juge d’instruction en charge du dossier, une enquête ciblée et approfondie a rapidement pu être menée. Sur la base des informations recueillies au cours de l’enquête, le FAST a pu localiser l’individu dans un appartement à Saint-Gilles », fait savoir ce mardi la police fédérale.

Et la police fédérale de se féliciter : « Cette arrestation rapide a non seulement été rendue possible grâce à la bonne coopération entre les services de police et la justice, mais elle prouve également une fois de plus la valeur ajoutée de la diffusion rapide d’un avis de recherche et de l’appel au public par le biais de la liste des Belgium’s Most Wanted. Ces deux facteurs ont contribué au succès de cette opération de recherche et ont permis d’éviter que Ben Brahim ne prenne à nouveau la fuite ».