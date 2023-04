Procès pour le meurtre de Fabrice à Ixelles: «L’accusée n’est pas Jacqueline Sauvage ou Mireille De Lauw», déclare la partie civile

Les avocats de la partie civile ont soutenu, mardi matin, devant la cour d’assises de Bruxelles, que l’accusée est indépendante et ne se laisse pas faire, loin de figures telles que Jacqueline Sauvage et Mireille De Lauw, des femmes battues qui ont été jugées aux assises, la première en France, la seconde en Belgique, pour avoir tué leur mari.

Madame Mbote est présentée par de nombreuses personnes et par elle-même comme une femme indépendante, qui ne se laisse pas faire, et qui sait ce qu’elle veut. Elle est connue pour coups et blessures sur ses ex-compagnons. Nous ne sommes pas face à une Jacqueline Sauvage ou une Mireille De Lauw. C’est une escalade de violence dans le chef de madame qui a mené au meurtre», a affirmé le pénaliste.

«S’il y a des zones d’ombre dans le dossier, c’est parce que l’accusée ment tout le temps», a enchaîné son co-plaideur Me Eddy Kiaku. «De plus, elle n’a fait preuve d’aucune remise en question, d’aucune compassion. Fabrice méritait de mourir, c’est ce que j’ai compris. Mais vous, jurés, vous devrez examiner ce dossier sans sentiment, uniquement sur base des éléments objectifs, qui ne permettent pas de douter sur l’intention homicide».

Enfin, Me Hélène Alexandris, le troisième conseil de la partie civile, a demandé aux jurés d’écarter la thèse des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention et celle de la légitime défense ou de la provocation, qui seront plaidées par la défense. «La victime a été présentée comme un sans-abri, un toxicomane, un alcoolique et un pervers narcissique. C’était un fils, un frère et un père de quatre enfants et personne n’avait le droit de lui ôter la vie», a-t-elle insisté auprès des jurés.