Prolongation du nucléaire: de nouvelles auditions sur les petits réacteurs modulaires… la Chambre gagne du temps sur le nucléaire

Elle a accédé à la proposition du député Mathieu Bihet (MR) d’entendre les acteurs du secteur devant le défi énergétique qui attend la Belgique. Ce faisant, elle a à nouveau reporté l’examen des propositions de loi qui visent à prolonger le nucléaire au-delà de 2025.

Alors que les négociations entre Engie et le gouvernement sur la prolongation de Tihange 3 et Doel 4 sont en cours -elles devaient en principe se conclure le 15 mars –, la commission a une nouvelle fois abordé le sujet de la prolongation générale de l’énergie nucléaire en Belgique et la modification de l’article 3 de la loi de sortie du nucléaire, qui fixe l’échéance à 2025.