Le secrétaire d’État à l’Egalité des chances Sarah Schlitz prend ses distances avec son assistante de communication: «J’appelle à la sérénité et au respect du travail parlementaire»

De Standaard a écrit mardi qu’une employée de l’administration Schlitz a partagé des images sur son compte Instagram privé d’une photo de manifestants tenant un Lion flamand, levant leur majeur, avec le texte « L’extrême droite attaque, le patriarcat est ravi ». En dessous, on pouvait voir une autre image du député N-VA Sander Loones, avec une barre noire devant les yeux. Des captures d’écran du compte privé de la femme sur lequel elle a partagé l’histoire ont circulé sur les médias sociaux lundi.

Ce dernier aurait partagé des photos sur un compte privé liant la N-VA au nazisme. « Le régime nazi a commis des génocides et des crimes contre l’humanité qui ne peuvent en aucun cas être comparés au travail parlementaire de M. Loones », a répondu Sarah Schlitz.

L’histoire fait référence au travail d’opposition de la N-VA. La N-VA exige qu’elle soit démise de ses fonctions (…) ils essaient de détourner l’attention d’une partie de l’histoire », peut-on lire à côté d’une photo en noir et blanc de deux soldats allemands devant une pancarte sur laquelle on peut lire « Wählt Hitler Liste 1 » ou « votez Hitler sur la liste 1 ».

Le secrétaire d’État Schlitz est sous le feu des critiques depuis la semaine dernière, à la suite d’une plainte déposée par le même Sander Loones au sein de la commission d’audit de la Chambre des représentants. La commission a réprimandé Mme Schlitz parce que son logo personnel apparaissait sur les sites web d’organisations qui avaient reçu des subventions fédérales par l’intermédiaire de son cabinet. Plus tard dans la semaine, Sander Loones l’a accusée, en séance plénière, d’avoir menti à la commission d’audit et a demandé sa démission.

Dans un tweet publié mardi, la secrétaire d’État Schlitz s’est distanciée de la communication de son collaborateur. « Les questions de Sander Loones sur mon travail font partie de son rôle légitime de député. J’y ai répondu et je continuerai à le faire. J’appelle à la sérénité et au respect du travail parlementaire », a-t-elle déclaré. « Le régime nazi a commis des génocides et des crimes contre l’humanité qui ne peuvent en aucun cas être comparés au travail parlementaire de M. Loones.