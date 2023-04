«Plus de travail avec moins de moyens»: les travailleurs sociaux du CPAS de La Louvière ont manifesté, ce mardi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les agents du quatrième CPAS de Wallonie, à la réalité très particulière, menaient une action devant leur siège, ce mardi, à La Louvière.

« C’est quoi la réalité aujourd’hui ? Ce sont de plus en plus de missions confiées avec de moins en moins de moyens. Des bénéficiaires de plus en plus déstructurés psychologiquement et sociologiquement parlant. Logement, surendettement, rupture familiale, isolement social, problèmes de factures énergétiques… Quand ils viennent au CPAS, c’est souvent avec de multiples problèmes, » confie Calogero Morina, secrétaire régional CGSP-Admi.