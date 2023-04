Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jean-Luc (prénom d’emprunt) rentre de son périple à vélo à Avelgem. L’homme de 57 ans rentre chez lui, avec son sac à dos lorsqu’il croise des ouvriers communaux. À en croire sa version, ces derniers s’arrêtent à sa hauteur, ouvrent la vitre de leur véhicule et insulte le quinquagénaire.

Jean-Luc ne réagit pas mais une idée lui monte à la tête. Un peu plus tard, alors qu’il arrive à son domicile, il décide de redescendre à l’endroit des insultes. Il inscrit ses initiales sur la route et le motif de « l’agression », via un graffiti. Il est alors identifié et refuse de payer une amende proposée par la justice.