Grave accident sur la E411 à hauteur de Conneux: le chauffeur tubizien de 52 ans est décédé, la circulation vers le Luxembourg a pu reprendre (photos et vidéo)

Pour une raison encore inconnue, un camion frigorifique, dont la remorque est immatriculée en Belgique, s’est retrouvé sur le flanc et a pris feu.

On ignore pour l’instant les circonstances de l’accident. Le camion était chargé de briques de lait puisque l’entreprise s’occupe du transport pour Luxlait, une laiterie coopérative luxembourgeoise.

Inforoutes.be

Les bandes de circulation dans les deux sens ont été obstruées. L’E411 a été fermée. Des déviations ont été mises en place.

La circulation vers le Luxembourg a ensuite pu reprendre, d’abord sur la bande d’arrêt d’urgence puis sur deux bandes.

Dinaphi

Les pompiers de la zone Dinaphi sont intervenus en nombre avec deux autopompes de Ciney et Dinant, deux citernes de Beauraing et Ciney, ainsi qu’un véhicule de réhabilitation d’Yvoir. Le dépanneur Pirlot a été contacté pour dégager l’autoroute, ce qui risque de prendre du temps à cause de l’état du véhicule. Un expert mandaté par le parquet est descendu sur les lieux de l’accident.