Steeven Wainstok champion belge de la pizza à Parme

Dix Belges participaient aux Championnats du monde de la Pizza à Parme, dont le Bastognard Steeven Wainstok. En tant que seul représentant de la Province de Luxembourg, c’est lui qui a brillé sur place. Il s‘est classé meilleur belge dans la catégorie Pizza Classique et a terminé à la 58e place générale du concours sur plus de 430 participants, à peine à une centaine de points du champion italien Giuseppe Criminisi. C’est avec sa délicieuse pizza Tartuffo qu’il a séduit le jury. Une pizza à base de crème, de magret de canard fumé, d’huile de truffe et de copeaux de parmesan, ne mesurant pas plus de 33 cm de circonférence, et préparée et cuite en 12 minutes top chrono, selon les exigences de la compétition. « Mais c’est la pâte que le jury regarde en priorité. » Et de préciser « Je suis arrivé là-bas avec la pâte que je fais à la pizzeria et que je vends tous les jours. Ce n’est pas une pâte spéciale pour le concours. » Cette fameuse pâte, il la travaille et l’améliore depuis 20 ans. Réalisée au levain, elle respecte à la lettre le protocole d’empâtement, loin, très loin, de la pâte à pizza congelée.

La passion de la pizza Steeven Wainstok n’est pas tombé dans la marmite de pâte à pizza quand il était petit, mais s’est fait rattraper par cette passion quand, en 2004, son père, Alain Wainstok, a réalisé son rêve en ouvrant la pizzeria Alla Dolce Vita, dans le Quartier Latin, à Bastogne. Après avoir appris les rudiments de la fabrication de la pâte auprès d’un pizzaïolo, il s’est, du jour au lendemain, retrouvé seul aux commandes du four au feu de bois. « On apprend sur le tas, confie-t-il. On rencontre des gens, on fait des concours, on échange, dans le but de s’améliorer. » Et quand on lui demande s’il a des origines italiennes pour être ainsi féru de cette spécialité de la Botte, il répond du tac au tac « Je suis un Ardennais pur et dur. Mais quand ça devient une passion, ça vient tout seul ! ».

Une véritable reconnaissance Ce n’est pas la première fois que Steeven s’inscrit à ces championnats. En quatre années de participation, il s’est imposé trois fois comme meilleur belge et se place à chaque fois correctement au classement général. « C’est une reconnaissance, avoue-t-il. C’est un plaisir d’être bien classé quand il y a autant de participants. On a du mal à y croire. Mais chaque année on essaie de s’améliorer pour intégrer le top 10. » Motivé, il fait remarquer qu’« Avec 100 points de différence entre moi et le champion, ça se joue à des détails. Ce sont les juges qui décident. »