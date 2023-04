Kevin De Bruyne – Leandro Trossard: deux Diables, une seule couronne

Avec 17 passes décisives cette saison en Premier League (26 toutes compétitions confondues), Kevin De Bruyne semble en mesure de dépasser son record personnel en championnat, établit lors de la saison 2019-2020 avec 20 passes décisives. Depuis l’arrivée d’Erling Haaland, le Belge semble avoir enfin trouvé son partenaire idéal sur le front de l’attaque des Skyblues. Le Diable rouge avait d’ailleurs délivré sa 100ème passe décisive en Premier League après un but du Norvégien contre Southampton. Véritable homme fort de Pep Guardiola, « KDB » est le quatrième joueur le plus utilisé cette saison chez les Cityzens derrière Rodri, Ederson et Erling Haaland. Le natif de Drongen a notamment porté le brassard de capitaine à 7 reprises cette saison avec Manchester City au coup d’envoi.

Manchester City reste sur 6 victoires à la suite en championnat, et n’a plus perdu en Premier League depuis le 5 février dernier, contre Tottenham (défaite 1-0 au Tottenham Hotspur Stadium). Mieux encore, les Skyblues retrouveront leur rival de Manchester United en finale de la FA Cup, et sont toujours en course pour aller décrocher la Ligue des champions. Après avoir disposé de Leipzig et du Bayern Munich aux tours précédents, les Skyblues retrouvent le Real Madrid en demi-finale pour tenter de prendre leur revanche sur la double confrontation de la saison dernière.

Ce soir, Kevin de Bruyne retrouvera un adversaire qui lui réussit plutôt bien, car le Belge a inscrit 6 buts en 18 confrontations contre les Gunners. C’est donc le club contre lequel le capitaine de la sélection belge est le plus prolifique, et Guardiola aura besoin de notre Diable dans ce duel au sommet de la Premier League. Avec deux rencontres de retard sur Arsenal (contre West Ham United et Brighton), Manchester City peut être sacré champion d’Angleterre s’ils réalisent un sans-faute jusqu’à la fin de la saison.

Trossard, de Brighton au top

Arrivé à Arsenal en janvier 2023 après une première partie de saison convaincante avec Brighton (7 buts et 3 passes décisives en 16 matchs de Premier League), l’ancien joueur de Genk arrivait à Londres pour devenir l’atout principal de Mikel Arteta en sortie de banc, qui manquait cruellement de ressources offensives en cours de rencontre. Malgré les formes étincelantes de joueurs comme Bukayo Saka et Gabriel Jesus, l’entraîneur espagnol manquait tout de même de profondeur sur le plan offensif.