«J’ai décidé d’arrêter»: Nikos Aliagas annonce quitter la présentation d’une de ses émissions phares sur TF1

Cela fait déjà 16 ans que Nikos Aliagas présente l’émission « 50min Inside » sur TF1. Au lancement, en 2006, Sandrine Quétier était seule à la présentation, avant que Nikos ne la rejoigne. Elle avait quitté l’émission en 2017, suite à son départ de la chaîne.

de videos

Voilà que Nikos Aliagas vient d’annoncer qu’il allait arrêter de présenter « 50min Inside ». À Puremédias, l’animateur explique que sa décision est « murie et réfléchie » : « En accord avec mes patrons, j’ai décidé d’arrêter car ma saison 2023/2024 va être chargée avec les nouvelles saisons de ‘Star Academy’ et ‘The Voice’. ‘50 Minutes Inside’ est l’émission que je présente depuis le plus longtemps dans ma carrière. C’est une grande partie de ma vie. Je me dis qu’il faut savoir passer la main et le faire quand je peux le faire. »