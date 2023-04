Près de 2 ans après les inondations, un funérarium va enfin rouvrir à Dolhain

Mourir peut attendre était le titre du dernier James Bond en date. À Limbourg, depuis les inondations de 2021, mourir pouvait attendre vu qu’il n’y avait plus de funérarium. Suite à la montée des eaux, tout a été détruit dans le FunéRader. « Les pierres tombales et les cercueils ont été emportés par les eaux », se souvient Gaëtan Radermecker, l’un des responsables. Près de deux ans plus tard, ils rouvrent enfin. de videos Pas exactement au même endroit. À quelques centaines de mètres, dans les bureaux d’un ancien notaire juste en face de l’église. « On voulait lui racheter son bâtiment depuis longtemps, déjà avant les inondations. Mais ça ne se mettait pas. » Les inondations ont précipité les choses et très vite la famille Radermecker trouve un accord. Sauf que le plus dur était à venir. L’étude en question, avait elle aussi été sinistrée. Même s’il n’y avait eu que 70cm d’eau, bien moins qu’ailleurs, il fallait faire des travaux. De plus, on ne transforme pas un cabinet de notaire en funérarium comme ça.

Lire aussi Le ministre Borsus espère dégager une nouvelle enveloppe pour le rachat des maisons sinistrées lors des inondations Déjà, il faut un matériel spécifique qui ne se trouve pas sous le pas d’un cheval. « Mais ça va parce qu’on a des contacts et qu’on a dû faire des travaux il n’y a pas si longtemps, à Verviers par exemple. »

Le problème, c’est que les hommes de métier sont tous débordés. « On a vraiment dû travailler avec des gens locaux qu’on sentait motivés. Mais même malgré ça, on a pris du retard. On pensait sincèrement que l’on pourrait rouvrir à la fin de 2022. »

L’ancien funérarium abandonné. - A.R. La grande nouveauté dans ce nouvel espace qui sera inauguré ces dimanche et lundi c’est la création d’un espace de réception après les funérailles. « On n’avait pas ça avant. On n’avait pas l’espace. » C’était d’ailleurs l’une des raisons qui avait motivé les responsables à trouver autre chose. « C’était un ancien garage. On n’en a jamais été pleinement satisfait. Ici ce sera beaucoup mieux. » Lire aussi Nouvelle version du projet de City Mall en Spintay, elle prend en compte des inondations pires que celles de 2021 Concernant leurs anciens locaux, on ignore ce qu’ils vont devenir. Le problème, c’est que les assurances ne veulent pas rembourser ce que les responsables estiment. Faute d’argent, ils ne savent pas reconstruire. « Pour nous, soit on le vend, soit on le détruit. Mais on ne fera rien sur place. Pour l’instant on y fait juste du stockage. Une salle de réception. - A.R. Lire aussi Pour la première fois depuis 1976, au moins, Theux va avoir une femme pour bourgmestre Gaëtan Radermacker estime qu’il n’y a presque que des avantages à ce nouveau site situé juste en face de l’église. « C’est un bâtiment qui a une histoire. Pour l’anecdote, c’est ici que mes parents ont signé l’acte de mariage en 91. » Il y voit cependant un inconvénient mineur. « De l’autre côté il y avait plus de places de parkings. « Ici, on est sur la rue principale, donc il y en a moins. Mais la commune a promis de créer un parking qui ne sera pas très loin. Il devrait être utilisé en collaboration avec les commerces, le Kursaal et l’école. »