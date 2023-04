Huit écoles de Forest vont transformer leurs élèves en Cyber Héros: un projet éducatif se met en place

« L’école est le lieu le plus propice pour enseigner les bons comportements à adopter en ligne », note Justine Cocset, programme manager à Bibliothèques Sans Frontières Belgique. « C’est un lieu où se rencontrent parents, enfants et enseignants, et où la sécurité en ligne peut être abordée indépendamment du milieu socio-économique de l’enfant, de l’éducation numérique de ses parents ou du temps disponible à la maison pour aborder ces sujets. Nous sommes très heureux de ce partenariat avec la Commune de Forest qui va permettre à de nombreux enfants de mieux comprendre la désinformation en ligne. »

« Nos enfants accèdent au monde virtuel de plus en plus tôt », souligne l’échevine de l’Enseignement de Forest, Maud de Ridder (Ecolo). « Par candeur et inexpérience, ils sont exposés au cyberharcèlement. Par ailleurs, la multiplication des canaux d’information a favorisé l’apparition des fake news ; il est indispensable de leur apprendre à traiter l’information avec discernement le plus tôt possible. Face au développement exponentiel du numérique, les parents et les enseignants sont bien souvent démunis. C’est une chance pour nos écoles de bénéficier d’un programme de formation complet grâce à Bibliothèque sans frontières. Ce partenariat va nous permettre d’avancer avec tous les partenaires de l’école sur ces questions auxquelles les enfants et les familles sont confrontées à des degrés divers. »