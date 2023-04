Abandon de Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège: le trou qui a causé sa chute à Bertogne a été rebouché

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après un affrontement Wout van Aert/Mathieu van der Poel avorté lors de Paris-Roubaix suite à une crevaison, le monde du vélo rêvait du premier duel entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel lors de Liège-Bastogne-Liège. Et les amoureux du vélo et des duels sportifs épiques sont restés sur leur faim. La faute a une chute causée par un nid-de-poule.