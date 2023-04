Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Supprimée le 1er janvier 2017, la collecte en soirée est réinstaurée le 15 mai dans certaines rues de Bruxelles. Ce changement fait partie de la grande réforme des collectes. Pour les voiries concernées, les Bruxellois devront sortir leurs sacs poubelles entre 18h et 20h. La tournée se fera entre 20h et 2h du matin mais la majorité des collectes se déroulera à minuit au plus tard.

Lire aussi Réforme des collectes le 15 mai à Bruxelles: «Les Bruxellois vont devoir s’organiser pour sortir leurs poubelles à temps»

Voici les rues concernées par commune.