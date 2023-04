Frasnes-lez-Anvaing, commune sportive deux étoiles

Pour remporter sa nouvelle étoile, la commune de Frasnes-lez-Anvaing a dû répondre à un questionnaire. « Nous devions répondre à des critères comme notre politique sportive nos partenariats, notre organisation interne, nos activités sportives, nos organisations d’évènements, nos activités spécifiques féminines, ... », détaille Aurélien Van Damme, coordinateur au Hall Sportif de Frasnes-lez-Anvaing. Une très bonne cotation permet à la commune de Frasnes-lez-Anvaing de décrocher cette deuxième étoile. Dorénavant, l’objectif principal est d’aller chercher une troisième étoile. Un objectif audacieux qui motive les personnes impliquées dans le milieu sportif frasnois.

Enfin, si la commune de Frasnes-lez-Anvaing a pu remporter ce label, c’est aussi, et surtout grâce au travail des formateurs, des coachs et du personnel qui se donnent à fond au quotidien pour proposer une offre sportive de qualité pour petits et grands.