La nouvelle crèche néerlandophone Ernestine inaugurée à Ixelles: «Chaque enfant mérite une place»

À l’initiative de l’échevine de la Petite enfance, Anaïs Camus (Ecolo), la commune a fait l’acquisition en 2020 d’un nouvel espace destiné à une crèche. Peu de temps avant, deux crèches néerlandophones non communales avaient brutalement fermé leurs portes sur le territoire de la commune. Le lieu encore casco semblait donc tout indiqué pour y développer une nouvelle crèche néerlandophone.

Le projet inauguré ce mardi est le résultat d’une collaboration entre la Commune, la Commission communautaire flamande (VGC) et l’ASBL Lutgardis. C’est cette dernière qui est gestionnaire de la nouvelle crèche Ernestine pouvant accueillir jusqu’à 34 enfants.

Dans le cadre de l’appel à projet lancé par la commune, c’est la candidature de l’opérateur Lutgardis qui a convaincu. Pour l’échevine de la Petite enfance : « Les pratiques pédagogiques innovantes et durables mises en place par Lutgardis permettent d’offrir un accueil de grande qualité aux enfants ixellois, ce qui est notre objectif ». Les locaux mis à disposition sont par ailleurs complètement rénovés et adaptés aux pratiques modernes en matière d’accueil de la Petite enfance

La commune met à disposition, via emphytéose avec un canon annuel d’un euro symbolique, des locaux achetés en 2020 situés rue de l’Arbre Bénit, dans le quartier de la chaussée d’Ixelles. « Il est essentiel de permettre aux nombreuses familles installées à Ixelles de pouvoir y rester, y compris les familles néerlandophones », déclare le bourgmestre d’Ixelles, Christos Doulkeridis (Ecolo). « Cela passe donc par le développement d’équipements collectifs destinés aux enfants. Après la mise sur pied d’un projet d’école communale néerlandophone, je me réjouis que la Commune permette aujourd’hui l’ouverture d’une nouvelle crèche néerlandophone car on sait qu’elles ne sont pas suffisamment nombreuses dans le sud de la région bruxelloise. »