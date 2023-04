«La ministre de la Défense veut faire de moi un exemple, je sers de bouc émissaire», confie le militaire florennois licencié pour ses accointances avec l’extrême droite

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En décembre dernier, nous relations la situation d’un militaire de la base aérienne de Florennes, suspendu de ses fonctions depuis septembre 2022 pour trois mois à cause de ses accointances avec l’extrême droite. Le Conseil d’État, saisi par le sous-officier, avait conforté la décision du tribunal militaire, indiquant que le requérant « ne présentait plus les garanties suffisantes en matière de loyauté et d’intégrité ».

Comme le révèle la RTBF ce mardi, la Défense a cette fois décidé de licencier le quinquagénaire.

Nous avons réussi à joindre B.R. par téléphone ce mardi.