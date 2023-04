Un superbe séjour pour deux au Royal Hainaut

Au cœur de Valenciennes, le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel porte haut les couleurs du Nord et au-delà de tout l’art de vivre à la française. Ce qui fut un Hôpital général bâti au 18ème siècle s’est métamorphosé en un superbe hôtel musée 4 étoiles s’imposant par son élégance à la fois classique et contemporaine.

Découvrez le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel, ses vastes chambres et suites 4 étoiles, son Spa avec l’immense piscine chauffée, les deux restaurants et les bars. Un cadre prestigieux et élégant, un univers complet dédié à votre bien-être.