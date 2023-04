« Edward Still a repris l'équipe le 22 novembre 2022 en tant que nouvel entraîneur principal et a atteint avec son équipe l'objectif de la saison, à savoir le maintien en Jupiler Pro League. L’AS Eupen remercie Edward Still pour son travail compétent et la collaboration positive avec le staff des entraîneurs, les joueurs, la direction et tous les collaborateurs du club », ecrit le club dans un communiqué.