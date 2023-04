Smartoys poursuit sa croissance en Belgique: un nouveau magasin ouvre au Westland d’Anderlecht

Smartoys, fort de son réseau de 21 magasins et de son large assortiment, est la plus grosse chaîne de la culture geek en Belgique francophone. En 2022, l’entreprise a atteint un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros, représentant une croissance de plus de 10 % par rapport à 2021. Smartoys doit cette forte croissance à la popularité de ses produits merchandising à licences, jeux de société et des jeux vidéo qui ont véritablement le vent en poupe en Belgique. Facebook

« Le gaming est toujours très populaire mais nous avons remarqué que les jeux physiques et produits merchandising à licences avaient également le vent en poupe », explique Laurent Allardin, DG de Change The Game qui gère les magasins Smartoys. « Le merchandising à licences, c’est vraiment devenu notre marque de fabrique offrir une expérience client à travers les licences. Par ailleurs, nous avons choisi de nous installer dans les centres commerciaux d’Anderlecht et de Charleroi car c’est bien là que notre public cible se trouve : les familles. » Le magasin d’Anderlecht ouvrira ses portes ce mercredi 26 avril.

Une offre variée

La chaîne Smartoys attire un public de tout âge : les amateurs de jeux vidéo y trouvent les jeux les plus récents ainsi que tous les accessoires pour ordinateur et consoles Playstation, Xbox et Nintendo Switch ainsi que tous les accessoires Gaming de Logitech. Smartoys s’est également imposé avec les licences Warner Bros, Disney… avec les produits de marque Funko, Beast Kingdom, Figurines, t-shirts, mugs, peluches, lampes et autres produits des univers Disney, Harry Potter et Pokémon sont aussi commercialisés par la chaîne. « Nos deux nouvelles boutiques déclinent l’éventail de nos univers : des jeux vidéo aux produits merchandising à licences aux jeux de société en passant par les figurines, peluches et accessoires, le tout réparti sur 150 m² d’espace », poursuit Laurent Allardin. « Les produits liés aux licences des marques telles que Marvel et Star Wars pour Disney ou Harry Potter et DC Comics pour Warner Bros seront vendus sur place, entre autres par nos huit nouveaux employés à Anderlecht et à Charleroi. » Des expériences uniques Non seulement les magasins Smartoys rassemblent ces grandes marques adorées des jeunes belges mais ils offrent aussi des expériences uniques : la semaine dernière, par exemple, Smartoys a collaboré avec la marque Nintendo pour organiser une rencontre avec la mascotte officielle de Mario dans le shopping de Mons Grand Prés. Bien d’autres événements uniques sont à venir prochainement