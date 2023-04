Deux jours après la fin de la phase classique du championnat, Eupen, sauvé in extremis, et l’entraîneur Edward Still mettent fin à leur collaboration

Eupen, qui a assuré son maintien en première division lors de la dernière journée de la phase classique dimanche, et l’entraîneur Edward Still ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Le club germanophone l’a annoncé mardi.

Still avait repris l’équipe le 22 novembre 2022 en remplacement de Bernd Storck, limogé un mois plus tôt. «Il a atteint avec son équipe l’objectif de la saison, à savoir le maintien en Jupiler Pro League», a souligné Eupen dans un communiqué. Le club et l’entraîneur ont néanmoins décidé «d’un commun accord» de ne pas prolonger leur contrat pour la saison à venir.