Les Honnellois appelés aux urnes: la date du référendum est fixée!

Il y a un peu plus d’un mois, nous vous annoncions que la commune des Honnelles allait organiser une consultation populaire concernant les projets éoliens. La date du référendum est connue, il aura lieu le 11 juin prochain. Il ne pouvait pas être organisé beaucoup plus tard puisqu’aucune consultation populaire ne peut se tenir dans les 16 mois qui précèdent les élections communales (le dimanche 13 octobre 2024).

– Êtes-vous d’accord de voir construire et exploiter un parc de 11 éoliennes entre Marchipont et Roisin (dossier New Wind) ?