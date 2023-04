La Croix-Rouge cherche des bénévoles responsables pour Liège, Seraing et Blegny

La Croix-Rouge de Liège est à la recherche urgente de nouveaux responsables bénévoles pour les communes de Liège-Angleur, de Seraing (et Jemeppe/Ougrée) et de Blegny (et Fléron/Visé).

Dans chaque province wallonne, une vingtaine de « Maisons Croix-Rouge » proposent des services et des activités en faveur de la population : des formations aux 1ers secours, des magasins de seconde main, mais aussi une aide directe aux plus démunis avec des colis alimentaires ou des épiceries sociales, des transports sociaux, des activités de lutte contre l’isolement et la précarité…