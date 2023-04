Des trottoirs à rénover pour 150.000€ et des voiries pour 750.000€ à Seneffe

A Senefffe, le conseil communal a voté à l’unanimité le lancement du marché et le cahier des charges pour des travaux d’entretien et de réfection en 2023 concernant des trottoirs à hauteur de 150.000 € et de 750.000 € pour les voiries. Tous et toutes ne pourront être refaits dans la commune pour ce niveau de budget. On ne sait d’ailleurs pas encore quels lieux seront concernés : « Une liste des trottoirs à refaire sur la commune existe, mais avec ce budget, impossible de tout refaire. Le collège doit encore approuver une liste définitive des travaux les plus urgents », rétorque l’échevin des Travaux, Eric Delannoy (LB)

La conseillère Dominique Janssens s’interroge toutefois sur le critère de classement des chantiers qui sera observé par le collège : « Des agents techniques jugent de l’état des trottoirs. Ensuite, un cahier des charges est déterminé avec un prix au mètre variant également selon les matériaux utilisés. Enfin, le collège doit statuer sur l’urgence de ces travaux »