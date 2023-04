La Ville de Mons prolonge la prime destinée à ceux qui veulent sécuriser leur logement

Un budget de 16.000 euros par an est alloué dans le cadre de la lutte contre le cambriolage via le Service Public Fédéral Intérieur. Sont concernés les propriétaires et locataires de logements (maisons et appartements) situés sur le territoire de l’entité de Mons.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le service de prévention de la Ville de Mons. Il désignera un conseiller en prévention pour se rendre dans l’habitation fin de procéder à un état des lieux préalable gratuit en matière de sécurité, une démarche pas obligatoire mais conseillée. Le conseiller dressera alors une série de recommandations.