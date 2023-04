À vendre : Lamborghini d’importance historique

Tous les connaisseurs savent ce que les profanes ignorent peut-être : la célébrissime marque de supercars a démarré son histoire en 1948, par la production de tracteurs agricoles. C’était évidemment dans une Italie en pleine reconstruction après la guerre. Une Italie qui avait besoin de tout, et en premier lieu de machines pour travailler la terre. C’est à cette époque que Ferruccio Lamborghini commence à vendre des tracteurs, élaborés à partir de pièces provenant de matériel militaire abandonné. Puis, peu à peu, succès aidant, l’entreprise développe ses propres tracteurs, et ce n’est qu’en 1958 que les engins Lamborghini sont équipés de moteurs… Lamborghini.

2R

Ceci est un Lamborghini 2R, dont la commercialisation avait démarré un an plus tôt. Son importance historique est très symbolique, mais tout de même : il s’agit du tout dernier nouveau tracteur de la marque, avant que celle-ci se lance également dans la production de voitures de sport. Cet exemplaire de 1962 a été entièrement mis à nu pour profiter d’une restauration intégrale. Certaines pièces d’usure ont été remplacées (pompe à carburant, éléments hydrauliques), mais on a conservé un maximum d’éléments d’origine, dont la prise de force soigneusement refaite et le moteur 3 cylindres 2.2 litres de 40 ch. Enfin, on l’a revêtu de la combinaison de couleurs qu’il avait reçue en sortie d’usine. Bref, il est comme neuf et en parfait état de marche. Cette merveille sera mise aux enchères lors des ventes de printemps organisées par Mecum Auctions du 12 au 20 mai prochain à Indianapolis (USA). Et combien vaut un tel tracteur de collection ? Mecum ne le dit pas, mais on a trouvé trace d’un modèle identique vendu en 2020 par Artcurial, au prix de 17.880€.