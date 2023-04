Ford F-150 Lightning : aussi pour l’Europe

Aux USA aussi, l’électrification suit son cours, à un rythme différent de l’Europe. Mais comme ici, c’est par les segments les plus populaires qu’on attaque le marché. Et « in America », le segment le plus populaire, c’est le pick-up. Modèle le plus populaire du segment le plus populaire, le Ford F-150 Lightning avait été le premier modèle électrique du genre, du moins de la part d’un grand constructeur. Deux moteurs électriques, de 452 à 580 ch, capacité de remorquage de 4,5 tonnes, batteries de 98 ou 131 kWh, 5,9 m de long : il s’agit d’un sacré bestiau, qu’il n’était pas encore question d’importer en Europe lorsque nous en avions fait un bref essai.

Norvège

Et pourtant, Ford semble avoir changé d’avis. Oui, le F-150 Lightning va bel et bien traverser l’Atlantique, et ce sont les plages de Norvège qu’il a choisi pour son débarquement. Logique, ce pays étant le plus électrifié d’Europe. On imagine que d’autres pays suivront, selon le succès rencontré par ce que Ford précise être « un nombre très limité d’exemplaires ». A quel prix ? On l’ignore pour le moment, mais on sait que les Norvégiens n’auront qu’une seule version à s’offrir, une version de milieu-haut de gamme, vendue aux USA l’équivalent de 69.100€. Des amateurs ?