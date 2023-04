Vers un doublement des tarifs d’assurance ?

Assuralia, la fédération des sociétés d’assurances actives sur le territoire belge, a demandé au bureau de consultance Capgemini d’analyser l’évolution du marché automobile, et d’anticiper son impact sur les tarifs d’assurance à l’horizon 2023. Autant vous le dire tout de suite : ce qui suit ne contient pas de bonnes nouvelles. Premier constat : la multiplication exponentielle d’équipements électroniques dans nos voitures a tendance à crisper les assureurs, car cela augmente le risque de pannes, de défaillances « physiques » de la voiture et… de piratage. Rien que pour cela, on anticipe une augmentation de 40% des primes d’assurance d’ici 2030, cela pour des voitures « normales ». Et ce n’est pas le pire.

+ 100%

Pour les propriétaires de voitures électriques, la pilule sera encore plus dure à avaler. Car pour ces véhicules, les facteurs de risques sont encore plus nombreux. A ceux cités plus haut, il faut ajouter le prix plus élevé de la voiture, l’extrême sensibilité des batteries au moindre choc, donc des coûts de réparation plus élevés (ou carrément un déclassement très prématuré), et enfin des équipements technologiques mal maîtrisés par les conducteurs, ce qui implique un taux d’accident en augmentation constante pour les voitures électriques. Résultat, Capgemini estime qu’en 2030, le prix d’une assurance pour une EV sera tout simplement doublé. L’avenir électrique est décidément radieux.