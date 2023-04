«La jurée»: inchangée, Demi Moore?

À 60 ans jusqu’au mois de novembre, cela fait belle lurette que Demi Moore a tiré un trait sur ses espoirs de revenir au premier plan au cinéma. En 1996, « La jurée », proposé ce soir, amorçait déjà sa baisse de succès en salle, avant l’échec cuisant, l’année suivante, d’« A armes égales », signé Ridley Scott.

Et pourtant, alors qu’on oublie peu à peu ce qui l’a rendue célèbre au-delà de « Ghost », Demi conserve son aura de star. Chacun de ses faits et gestes est suivi et commenté par des milliers d’internautes. Pas seulement parce qu’avec Bruce Willis, elle se montre une ex idéale en emménageant chez lui, auprès de sa dernière compagne, pour le soutenir dans son combat contre la maladie.